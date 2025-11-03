Вибухи у Миколаєві прогриміли вночі 3 листопада, коли ворог атакував область Шахедами.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та ДСНС України.

Вибухи у Миколаєві 3 листопада: що відомо

Внаслідок вибухів у Миколаєві сьогодні виникла пожежа в господарському супермаркеті на площі близько 2000 кв. м, яку станом на ранок ліквідували рятувальники.

Ще одна пожежа сталася на території СТО на плохі 30 кв.м. Крім того, там пошкоджено два автомобілі та вибито вікна в житловому будинку.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Атаки по Миколаївській області

За даними Віталія Кіма у ніч проти 3 листопада внаслідок атаки ударними БпЛА також пошкоджена енергетична інфраструктура Миколаївської області.

Відбулося відключення світла в 12 населених пунктах.

Станом на ранок усі споживачі заживлені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

