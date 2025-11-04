РФ атаковала Украину 130 дронами и 7 ракетами, в частности баллистическим Искандером
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли семью ракетами и 130 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась в 20:00 3 ноября и продолжается до сих пор.
С того времени оккупанты применили:
- одну баллистическую ракету Искандер-М (запущенная из Ростовской области);
- шесть зенитных управляемых ракет С-300 (запущенные из Курской области РФ);
- 130 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов (запущены из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).
По данным Воздушных сил ВСУ, около 80 из них составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 4 ноября сбили/подавили 92 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.