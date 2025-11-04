Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли семью ракетами и 130 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 20:00 3 ноября и продолжается до сих пор.

С того времени оккупанты применили:

Сейчас смотрят

одну баллистическую ракету Искандер-М (запущенная из Ростовской области);

баллистическую ракету Искандер-М (запущенная из Ростовской области); шесть зенитных управляемых ракет С-300 (запущенные из Курской области РФ);

зенитных управляемых ракет С-300 (запущенные из Курской области РФ); 130 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов (запущены из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

По данным Воздушных сил ВСУ, около 80 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 4 ноября сбили/подавили 92 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.