Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли сімома ракетами та 130 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 20:00 3 листопада і триває досі.

З того часу окупанти застосували:

одну балістичну ракету Іскандер-М (запущена з Ростовської області);

балістичну ракету Іскандер-М (запущена з Ростовської області); шість зенітних керованих ракет С-300 (запущені з Курської області РФ);

зенітних керованих ракет С-300 (запущені з Курської області РФ); 130 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів (запущені з районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 80 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 4 листопада збили/приглушили 92 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

