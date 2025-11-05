Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены два должностных лица Киевской таможни.

Это заместитель начальника одного из таможенных постов и инспектор, которые, по данным следствия, организовали коррупционную схему заработка на предпринимателях.

В Киеве задержали таможенников на взятке

Как сообщает прокуратура, чиновники наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, занимавшихся ввозом подержанных автомобилей из США.

По данным расследования, заместитель начальника умышленно создавал препятствия при таможенном оформлении транспортных средств.

После чего инспектор через посредников предлагал предпринимателям решить вопрос, то есть обеспечить быструю и беспрепятственную растаможку за денежное вознаграждение.

Во время передачи 2400 долларов США неправомерной выгоды оба должностных лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Напомним, в Одессе задержали дельца, который за криптовалюту продавал поддельные паспорта и медицинские справки.

