В Одесі викрили чергову схему ухилення від військової служби: місцевий житель налагодив бізнес із виготовлення фальшивих паспортів, пенсійних посвідчень та медичних довідок.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Підробляв документи за криптовалюту: що відомо

За даними слідства, одесит підробляв паспорти громадян Республіки Молдова, пенсійні посвідчення та медичні довідки з інформацією про інвалідність.

Тобто з фіктивними підставами для звільнення від мобілізації та безперешкодного перетину кордону.

Організатор цієї схеми отримував оплату у криптовалюті, а готові документи відправляв поштою.

Правоохоронці затримали зловмисника після одержання 1,5 тисячі доларів США за довідку про інвалідність і право виїзду за кордон.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, заготовки документів, голограми, бланки посвідчень, фотознімки, чорнові записи, ламінувальні матеріали та грошові кошти.

Наразі чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших учасників схеми та осіб, які могли скористатися підробленими документами.

Фото: Одеська обласна прокуратура

