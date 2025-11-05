Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрито двох посадовців Київської митниці.

Йдеться про заступника начальника одного з митних постів та інспектора, які, за даними слідства, організували корупційну схему заробітку на підприємцях.

У Києві затримали митників на хабарі

Як повідомляє прокуратура, посадовці налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, що займалися ввезенням вживаних автомобілів зі США.

За даними розслідування, заступник начальника навмисно створював перешкоди під час митного оформлення транспортних засобів.

Після чого інспектор через посередників пропонував підприємцям вирішити питання, тобто забезпечити швидке та безперешкодне розмитнення за грошову винагороду.

Під час передачі 2400 доларів США неправомірної вигоди обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Їм уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від посад.

