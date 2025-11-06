Сегодня, 6 ноября, российская атака обесточила восемь шахт в Днепропетровской области. Под землей без электричества более 2500 горняков.

Об этом сообщает Минэнерго.

Обесточивание шахт в Днепропетровской области

По данным министерства, на момент российской атаки под землей находились 2595 горняков.

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, никто не пострадал.

— Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой, — отметила Светлана Гринчук.

Атака на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в 13:18 сообщил, что россияне беспилотниками атаковали Павлоград. Взрывами разрушена инфраструктура.

Павлоград и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электричества. Часть потребителей энергетики запитали резервными линиями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

