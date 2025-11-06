В Днепропетровской области 8 шахт обесточены из-за российской атаки: под землей 2595 горняков
- В результате очередной атаки в Днепропетровской области обесточены восемь угольных шахт.
- На поверхность поднимают 2595 горняков.
- Из-за вражеской атаки ряд населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.
Сегодня, 6 ноября, российская атака обесточила восемь шахт в Днепропетровской области. Под землей без электричества более 2500 горняков.
Об этом сообщает Минэнерго.
Обесточивание шахт в Днепропетровской области
По данным министерства, на момент российской атаки под землей находились 2595 горняков.
Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, никто не пострадал.
— Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой, — отметила Светлана Гринчук.
Атака на Днепропетровскую область
Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в 13:18 сообщил, что россияне беспилотниками атаковали Павлоград. Взрывами разрушена инфраструктура.
Павлоград и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электричества. Часть потребителей энергетики запитали резервными линиями.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
