На Дніпропетровщині 8 шахт знеструмлені через російську атаку: під землею 2595 гірників
- Внаслідок чергової атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт.
- На поверхню підіймають 2595 гірників.
- Через ворожу атаку низка населених пунктів Синельниківщини без електропостачання.
Сьогодні, 6 листопада, російська атака знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині. Під землею без електрики понад 2500 гірників.
Про це повідомляє Міненерго.
Знеструмлення шахт на Дніпропетровщині
За даними міністерства, на момент російської атаки під землею перебували 2595 гірників.
Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
– Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку, – зазначила Світлана Гринчук.
Атака на Дніпропетровщину
Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко о 13:18 повідомив, що росіяни безпілотниками атакували Павлоград. Вибухами понівечена інфраструктура.
Павлоград та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електрики. Частину споживачів енергетики заживили резервними лініями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.