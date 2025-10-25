Россия снова атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Атака на шахту ДТЭК в Днепропетровской области: что известно

В Днепропетровской области Россия снова атаковала шахту ДТЭК.

Как сообщило ДТЭК, во время российского обстрела под землей находилось 496 сотрудников шахты. Всех вывели на поверхность. Никто не пострадал.

ДТЭК напоминает, что за последние 2 месяца это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК.

Напомним, что в воскресенье, 19 октября, враг обстрелял шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей находилось 192 сотрудника шахты. Всех шахтеров ДТЭК удалось поднять на поверхность, никто не пострадал.

Также в понедельник, 20 октября, Россия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области.

До этого, 8 октября, российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку попала теплоэлектростанция ДТЭК.

В тот же день РФ нанесла второй удар по объекту ДТЭК за сутки, в результате чего оборудование вышло из строя. Под атакой оказалась фабрика в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

