Сегодня, 7 ноября, россияне атаковали Орехов в Запорожской области. К сожалению, есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Орехов сегодня, 7 ноября: что известно

По информации Ивана Федорова, враг нанес по городу удар управляемыми авиабомбами. В результате обстрела Орехова погиб 60-летний работник коммунального предприятия.

Также от взрыва пострадала супружеская пара: 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они находятся в больнице.

