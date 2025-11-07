Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ атаковала Орехов КАБами: погиб коммунальщик, есть раненые
Сегодня, 7 ноября, россияне атаковали Орехов в Запорожской области. К сожалению, есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Орехов сегодня, 7 ноября: что известно
По информации Ивана Федорова, враг нанес по городу удар управляемыми авиабомбами. В результате обстрела Орехова погиб 60-летний работник коммунального предприятия.
Также от взрыва пострадала супружеская пара: 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Они находятся в больнице.
