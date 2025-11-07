Сьогодні, 7 листопада, росіяни атакували Оріхів на Запоріжжі. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Оріхів сьогодні, 7 листопада: що відомо

За інформацією Івана Федорова, ворог вдарив по місту керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу Оріхова загинув 60-річний працівник комунального підприємства.

Також від вибуху постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони у лікарні.

Оріхів на карті

Місто Оріхів розташоване на шляху, який з’єднує Маріуполь та Запоріжжя. Перед Оріховим ближче до лінії фронту — село Новоданилівка.

Сьогодні зранку пролунали вибухи у Гуляйполі на Запоріжжі. Окупанти FPV-дроном атакували цивільний автомобіль. Поранення дістав 48-річний чоловік.

2 листопада у Запоріжжі під час ворожої комбінованої атаки пролунали потужні вибухи – пошкоджено житловий сектор міста. Повідомлялося про трьох постраждалих – 44-річну й 87-річну жінок та 91-річного чоловіка. Крім того, після ворожої атаки майже 58 тис. абонентів залишилися без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

