В Буковеле в одном из отелей вспыхнул пожар, в настоящее время спасатели ГСЧС делают все возможное, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожар в Буковеле: из отеля эвакуировали 70 человек

В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что на линию службы поступило сообщение о возгорании в Буковеле.

Позже в Telegram ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщили, что на Прикарпатье, в селе Поляница, из-за пожара в отеле эвакуировали 70 человек. Пострадавших нет.

— Пожарные ликвидируют масштабный пожар в Полянице. Около 15.00 загорелась крыша здания отеля. Эвакуировано 70 человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет, — говорится в сообщении ГСЧС.

По информации местных СМИ, в Буковеле во второй половине дня вспыхнул пожар в спа-клубе. Также медиа сообщают, что загорелся отель Premium Club SPA.

Напомним, что Буковель — популярный всесезонный курорт в Украине в Карпатах, самый большой горнолыжный курорт Восточной Европы с общей длиной трасс 58 км. Курорт расположен на территории села Поляница, у подножия одноименной горы Буковель, на высоте 920 метров над уровнем моря.

К слову, недавно в Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция, в результате чего пострадали люди.

