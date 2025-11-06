В Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция: эвакуированы 40 человек, есть пострадавшие
- В офисе Ивано-Франковска взорвалась зарядная станция. Пострадали два человека.
- Из-за взрыва зарядной станции в помещение начался пожар площадью 20 м², он полностью ликвидирован.
- Из офиса в рамках эвакуации вывели 40 человек.
6 ноября в 13:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного дома в Ивано-Франковске по улице Богдана Хмельницкого.
— К месту происшествия были направлены спасатели, которыми было установлено, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 м², — информирует ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
По предварительной информации, 2 человека травмированы, из них один человек спасен спасателями. Во время проведения эвакуационных мероприятий из здания было эвакуировано 40 человек.
В 13:28 пожар был локализован, а в 13:32 полностью ликвидирован.
Причина взрыва и обстоятельства происшествия выясняются специалистами.
К ликвидации пожара были привлечены 25 спасателей и 6 спецавтомобилей.
Спасатели Прикарпатья призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций:
- не оставляйте их без присмотра;
- используйте только сертифицированное оборудование;
- не перегружайте приборами, превышающими их мощность.