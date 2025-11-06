В Ивано-Франковске в офисе взорвалась зарядная станция, в результате чего пострадали люди.

Взрыв в Ивано-Франковске: из-за зарядной станции пострадали люди

6 ноября в 13:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного дома в Ивано-Франковске по улице Богдана Хмельницкого.

— К месту происшествия были направлены спасатели, которыми было установлено, что в результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар на площади около 20 м², — информирует ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, 2 человека травмированы, из них один человек спасен спасателями. Во время проведения эвакуационных мероприятий из здания было эвакуировано 40 человек.

Сейчас смотрят

В 13:28 пожар был локализован, а в 13:32 полностью ликвидирован.

Причина взрыва и обстоятельства происшествия выясняются специалистами.

К ликвидации пожара были привлечены 25 спасателей и 6 спецавтомобилей.

Спасатели Прикарпатья призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций:

не оставляйте их без присмотра;

используйте только сертифицированное оборудование;

не перегружайте приборами, превышающими их мощность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.