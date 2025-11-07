Взрывы в Нововоронцовке: россияне обстреляли автовокзал, есть раненые
Взрывы в Нововоронцовке Херсонской области прогремели в полдень 7 ноября.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
Взрывы в Нововоронцовке: что известно
Российские военные обстреляли автовокзал.
По предварительной информации, в результате взрывов в Нововоронцовке сегодня пострадали два человека.
Мужчина получил ранения ног, грудной клетки и шеи. Он в тяжелом состоянии.
У женщины диагностировали ранение ноги.
Обоих пострадавших доставили в больницу.
Окончательные последствия взрывов в Нововоронцовке 7 ноября пока устанавливаются.
Каким типом оружия российская армия атаковала Нововоронцовку — не сообщается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.