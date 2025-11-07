Взрывы в Нововоронцовке Херсонской области прогремели в полдень 7 ноября.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Взрывы в Нововоронцовке: что известно

Российские военные обстреляли автовокзал.

По предварительной информации, в результате взрывов в Нововоронцовке сегодня пострадали два человека.

Мужчина получил ранения ног, грудной клетки и шеи. Он в тяжелом состоянии.

У женщины диагностировали ранение ноги.

Обоих пострадавших доставили в больницу.

Окончательные последствия взрывов в Нововоронцовке 7 ноября пока устанавливаются.

Каким типом оружия российская армия атаковала Нововоронцовку — не сообщается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

