Вибухи у Нововоронцовці: росіяни обстріляли автовокзал, є поранені
Вибухи у Нововоронцовці Херсонської області пролунали опівдні 7 листопада.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Вибухи у Нововоронцовці: що відомо
Російські військові обстріляли автовокзал.
За попередньою інформацією, внаслідок вибухів у Нововоронцовці сьогодні постраждали двоє людей.
Чоловік дістав поранення ніг, грудної клітини та шиї. Він у тяжкому стані.
У жінки діагностували поранення ноги.
Обох потерпілих доставили до лікарні.
Остаточні наслідки вибухів у Нововоронцовці 7 листопада наразі встановлюються.
Яким типом зброї російська армія атакувала Нововоронцовку — не повідомляється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.