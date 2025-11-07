Вибухи у Нововоронцовці Херсонської області пролунали опівдні 7 листопада.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Вибухи у Нововоронцовці: що відомо

Російські військові обстріляли автовокзал.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів у Нововоронцовці сьогодні постраждали двоє людей.

Чоловік дістав поранення ніг, грудної клітини та шиї. Він у тяжкому стані.

У жінки діагностували поранення ноги.

Обох потерпілих доставили до лікарні.

Остаточні наслідки вибухів у Нововоронцовці 7 листопада наразі встановлюються.

Яким типом зброї російська армія атакувала Нововоронцовку — не повідомляється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

