Российские оккупанты нанесли авиаудар по автозаправочной станции в поселке Коротич (Харьковская область) вечером 7 ноября. Пострадали пять человек, среди них – полицейский.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба областной полиции.

Атака на Коротич 7 ноября: последствия

Атака на Коротич произошла около 21:00. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар авиационными бомбами типа КАБ.

В результате попадания КАБов была повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.

Ранения различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 56 и 39 лет, а также двое мужчин 35 и 31 года. Среди пострадавших есть работник полиции, который в момент атаки на Коротич находился на службе.

Все раненые госпитализированы.

На месте атаки работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Поселок Коротич входит в Песочинскую общину Харьковского района.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

