Російські окупанти завдали авіаудару по автозаправній станції у селищі Коротич (Харківська область) ввечері 7 листопада. Постраждали п’ятеро людей, серед них – поліцейський.

Про це поінформували глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба обласної поліції.

Атака на Коротич 7 листопада: наслідки

Атака на Коротич сталася близько 21:00. За попередніми даними, окупанти завдали удару авіаційними бомбами типу КАБ.

Зараз дивляться

Внаслідок влучання КАБів було пошкоджено автозаправну станцію та декілька автомобілів.

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві жінки віком 56 і 39 років, а також двоє чоловіків 35 і 31 року. Серед постраждалих є працівник поліції, який у момент атаки на Коротич перебував на службі.

Усіх поранених госпіталізовано.

На місці атаки працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Селище Коротич належить до Пісочинської громади Харківського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.