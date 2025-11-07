РФ вдарила КАБами по заправці на Харківщині: серед постраждалих – поліцейський
Російські окупанти завдали авіаудару по автозаправній станції у селищі Коротич (Харківська область) ввечері 7 листопада. Постраждали п’ятеро людей, серед них – поліцейський.
Про це поінформували глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба обласної поліції.
Атака на Коротич 7 листопада: наслідки
Атака на Коротич сталася близько 21:00. За попередніми даними, окупанти завдали удару авіаційними бомбами типу КАБ.
Внаслідок влучання КАБів було пошкоджено автозаправну станцію та декілька автомобілів.
Поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві жінки віком 56 і 39 років, а також двоє чоловіків 35 і 31 року. Серед постраждалих є працівник поліції, який у момент атаки на Коротич перебував на службі.
Усіх поранених госпіталізовано.
На місці атаки працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Селище Коротич належить до Пісочинської громади Харківського району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.