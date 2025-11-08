Взрывы в Киеве прогремели ночью 8 ноября во время вражеской атаки дронами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 8 ноября: что известно

По словам Кличко, в результате падения обломков беспилотника в Печерском районе вспыхнули пожары, которые потушили пожарные.

По данным ГСЧС, спасатели выезжали на тушение пожаров дважды:

на одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и автомобиль рядом;

по другому адресу горение обломков беспилотника ликвидировано до прибытия подразделения.

На данный момент информация о пострадавших в результате взрывов в Киеве 8 ноября не поступала.

По распоряжению ДТЭК, с 08:00 до 21:00 в Киеве введены экстренные отключения света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

