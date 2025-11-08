Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Киеве 8 ноября: в Печерском районе горели грузовики
Взрывы в Киеве прогремели ночью 8 ноября во время вражеской атаки дронами.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 8 ноября: что известно
По словам Кличко, в результате падения обломков беспилотника в Печерском районе вспыхнули пожары, которые потушили пожарные.
По данным ГСЧС, спасатели выезжали на тушение пожаров дважды:
- на одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и автомобиль рядом;
- по другому адресу горение обломков беспилотника ликвидировано до прибытия подразделения.
На данный момент информация о пострадавших в результате взрывов в Киеве 8 ноября не поступала.
По распоряжению ДТЭК, с 08:00 до 21:00 в Киеве введены экстренные отключения света.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: ГСЧС
