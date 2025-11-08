Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи в Києві 8 листопада: у Печерському районі горіли вантажівки
Вибухи в Києві прогриміли вночі 8 листопада під час ворожої атаки дронами.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України та мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи в Києві 8 листопада: що відомо
За словами Кличка, внаслідок падіння уламків безпілотника у Печерському районі спалахнули пожежі, які загасили вогнеборці.
Зараз дивляться
За даними ДСНС, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж двічі:
- на одній локації горіли чотири малотоннажні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та автомобіль поруч;
- за іншою адресою горіння уламків безпілотника ліквідовано до прибуття підрозділу.
Наразі інформація про постраждалих унаслідок вибухів в Києві 8 листопада не надходила.
За розпорядженням ДТЕК, з 08:00 до 21:00 у Києві запроваджені екстрені відключення світла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: ДСНС
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.