Вибухи в Києві прогриміли вночі 8 листопада під час ворожої атаки дронами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України та мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 8 листопада: що відомо

За словами Кличка, внаслідок падіння уламків безпілотника у Печерському районі спалахнули пожежі, які загасили вогнеборці.

За даними ДСНС, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж двічі:

на одній локації горіли чотири малотоннажні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та автомобіль поруч;

за іншою адресою горіння уламків безпілотника ліквідовано до прибуття підрозділу.

Наразі інформація про постраждалих унаслідок вибухів в Києві 8 листопада не надходила.

За розпорядженням ДТЕК, з 08:00 до 21:00 у Києві запроваджені екстрені відключення світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

