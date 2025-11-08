Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры ночью 8 ноября Укрзализныця изменила движение поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Новое расписание движения поездов

В результате вражеских ударов по Полтавской области имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры:

на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а контактная сеть на некоторых участках получила повреждения.

Из-за этого часть поездов движется только тепловозами, что привело к значительным задержкам движения.

В Полтавской области в эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:

№6722 Ромодан – Полтава-Киевская (вместо Ромодан – Полтава-Южная)

№6721 Полтава-Киевская – Ромодан (вместо Полтава-Южная – Ромодан)

Временно не будут курсировать:

№6361 Ромодан – Гребенка

№6522/6521 Гребенка – Нежин

№6572/6654 Полтава-Южная – Берестин – Орелька

№6655/6577 Орелка – Берестин – Полтава-Южная

В Харьковской области временно не будут курсировать:

№6408 Изюм – Харьков-Левада

№6401 Харьков-Пас. – Букино

№6701 Харьков-Пас. – Змиев

№6702 Змиев – Харьков-Пас.

№6951 Светловодск – Бурты

№6952 Бурты – Светловодск

В Днепропетровской области временно не будут курсировать следующие поезда:

№6272 Синельниково-1 – Павлоград-1

№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1

Для продолжения движения на некоторых участках вывели резервные тепловозы.

Также в результате повреждений ряд поездов имеет существенные задержки.

В частности, пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях курсируют с возможными отставаниями на 1,5–2 часа.

По состоянию на 8:00 8 ноября зафиксированы следующие задержки поездов дальнего следования:

№720 Киев – Харьков — +6 ч 30 мин

№22/21 Харьков – Львов — +2 ч 30 мин

№111/112 Львов – Изюм — +5 ч

№63/64 Львов – Харьков — +5 ч

№103/104 Гусаровка – Львов — +4 ч

№17/18 Ужгород – Харьков — +3 ч 40 мин

№227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск — +3 ч 30 мин

Кроме того, для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев (Интерсити+) организована посадка по Полтаве – туда их доставляют электропоездом.

Пассажиры поезда №720 Киев – Харьков (Интерсити+) будут доставлены из Полтавы в Харьков также электропоездом.

Ночью 8 ноября также раздавались взрывы в пригороде Харькова.

Враг нанес удар управляемой авиабомбой по поселку Коротич в Песочинской общине.

Там разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей.

Кроме того, пострадали восемь человек.

