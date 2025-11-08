Укрзализныця изменила движение поездов в трех областях из-за повреждения инфраструктуры
Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры ночью 8 ноября Укрзализныця изменила движение поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Новое расписание движения поездов
В результате вражеских ударов по Полтавской области имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры:
на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а контактная сеть на некоторых участках получила повреждения.
Из-за этого часть поездов движется только тепловозами, что привело к значительным задержкам движения.
В Полтавской области в эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:
- №6722 Ромодан – Полтава-Киевская (вместо Ромодан – Полтава-Южная)
- №6721 Полтава-Киевская – Ромодан (вместо Полтава-Южная – Ромодан)
Временно не будут курсировать:
- №6361 Ромодан – Гребенка
- №6522/6521 Гребенка – Нежин
- №6572/6654 Полтава-Южная – Берестин – Орелька
- №6655/6577 Орелка – Берестин – Полтава-Южная
В Харьковской области временно не будут курсировать:
- №6408 Изюм – Харьков-Левада
- №6401 Харьков-Пас. – Букино
- №6701 Харьков-Пас. – Змиев
- №6702 Змиев – Харьков-Пас.
- №6951 Светловодск – Бурты
- №6952 Бурты – Светловодск
В Днепропетровской области временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6272 Синельниково-1 – Павлоград-1
- №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1
Для продолжения движения на некоторых участках вывели резервные тепловозы.
Также в результате повреждений ряд поездов имеет существенные задержки.
В частности, пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях курсируют с возможными отставаниями на 1,5–2 часа.
По состоянию на 8:00 8 ноября зафиксированы следующие задержки поездов дальнего следования:
- №720 Киев – Харьков — +6 ч 30 мин
- №22/21 Харьков – Львов — +2 ч 30 мин
- №111/112 Львов – Изюм — +5 ч
- №63/64 Львов – Харьков — +5 ч
- №103/104 Гусаровка – Львов — +4 ч
- №17/18 Ужгород – Харьков — +3 ч 40 мин
- №227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск — +3 ч 30 мин
Кроме того, для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев (Интерсити+) организована посадка по Полтаве – туда их доставляют электропоездом.
Пассажиры поезда №720 Киев – Харьков (Интерсити+) будут доставлены из Полтавы в Харьков также электропоездом.
Ночью 8 ноября также раздавались взрывы в пригороде Харькова.
Враг нанес удар управляемой авиабомбой по поселку Коротич в Песочинской общине.
Там разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей.
Кроме того, пострадали восемь человек.