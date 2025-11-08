Взрывы в Киевской области: под ударом были энергообъекты, ранена женщина
В течение ночи 8 ноября раздавались взрывы в Киевской области. Враг направил на регион ракеты и дроны.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области 8 ноября: что известно
По словам главы ОВА, под ударом этой ночью оказались мирные населенные пункты и объекты энергетической системы
В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина.
С осколочными ранениями бедра ее госпитализировали в местную больницу.
В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.
На местах взрывов в Киевской области продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
— Страна-террорист целенаправленно атакует критическую инфраструктуру, пытаясь оставить нас без света и тепла. Бьет ночью по мирным населенным пунктам, пытаясь запугать и посеять панику. Им это не удастся. Мы сильны, стоим плечом к плечу и поэтому несокрушимы, — написал Калашник.
В ночь на 8 ноября также раздавались взрывы в Киеве . Враг атаковал город ударными беспилотниками.
В результате падения обломков беспилотника в Печерском районе вспыхнули два пожара, которые потушили пожарные.
Информация о пострадавших в результате взрывов в Киеве 8 ноября не поступала.
В то же время по распоряжению ДТЭК, с 08:00 до 21:00 в Киеве введены экстренные отключения света.