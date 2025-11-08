Упродовж ночі 8 листопада лунали вибухи в Київській області. Ворог скерував на регіон ракети та дрони.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи в Київській області 8 листопада: що відомо

За словами очільника ОВА, під ударом цієї ночі опинилися мирні населені пункти та об’єкти енергетичної системи

Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка.

Із осколковими пораненнями стегна її госпіталізували до місцевої лікарні.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

На місцях вибухів в Київській тривають роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

— Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла. Б’є уночі по мирних населених пунктах, намагаючись залякати та посіяти паніку. Їм це не вдасться. Ми сильні, стоїмо пліч-о-пліч і тому незламні, — написав Калашник.

У ніч проти 8 листопада також лунали вибухи в Києві. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Унаслідок падіння уламків безпілотника у Печерському районі спалахнули дві пожежі, які загасили вогнеборці.

Інформація про постраждалих унаслідок вибухів у Києві 8 листопада не надходила.

Водночас за розпорядженням ДТЕК, з 08:00 до 21:00 у Києві запроваджені екстрені відключення світла.

