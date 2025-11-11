Полиция Киева совместно с СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики, который из-за служебной халатности нанес государству ущерб в размере 23,7 млн грн.

Бывшему заместителю министра соцполитики сообщено о подозрении

Следователи полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников СБУ установили, что бывший заместитель министра социальной политики Украины допустил служебную халатность при организации государственных закупок в сфере цифровизации социальных услуг.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры ему было сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Сейчас он работает советником министра социальной политики.

По данным следствия, в 2018 году чиновник подписал акты на оплату разработки государственной системы E-social, которая должна была объединить информацию обо всех социальных выплатах, льготах и субсидиях.

Подрядчикам перечислили 23,7 млн грн, однако платформа так и не заработала — она не соответствовала требованиям законодательства и не могла интегрироваться с государственными реестрами. В 2021 году договор расторгли.

Аудит подтвердил:

тендер провели с нарушениями;

предложение подрядчиков должны были отклонить;

государству нанесен ущерб на сумму почти 23,7 млн грн.

Средства на создание E-social предоставлял Всемирный банк, поэтому Украина теперь должна вернуть их с процентами.

