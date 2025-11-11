Нерабочая E-social за 23,7 млн грн: экс-заместитель министра соцполитики получил подозрение
- Бывшему заместителю министра социальной политики сообщено о подозрении.
- Он подписал акты на оплату разработки государственной системы E-social, которая так и не заработала.
- Средства на создание E-social предоставлял Всемирный банк, поэтому Украина теперь должна вернуть их с процентами.
Полиция Киева совместно с СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики, который из-за служебной халатности нанес государству ущерб в размере 23,7 млн грн.
Следователи полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников СБУ установили, что бывший заместитель министра социальной политики Украины допустил служебную халатность при организации государственных закупок в сфере цифровизации социальных услуг.
Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры ему было сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Сейчас он работает советником министра социальной политики.
По данным следствия, в 2018 году чиновник подписал акты на оплату разработки государственной системы E-social, которая должна была объединить информацию обо всех социальных выплатах, льготах и субсидиях.
Подрядчикам перечислили 23,7 млн грн, однако платформа так и не заработала — она не соответствовала требованиям законодательства и не могла интегрироваться с государственными реестрами. В 2021 году договор расторгли.
Аудит подтвердил:
- тендер провели с нарушениями;
- предложение подрядчиков должны были отклонить;
- государству нанесен ущерб на сумму почти 23,7 млн грн.
Средства на создание E-social предоставлял Всемирный банк, поэтому Украина теперь должна вернуть их с процентами.