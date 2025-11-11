Поліція Києва спільно з СБУ оголосила підозру ексзаступнику Міністра соцполітики, який через службову недбалість завдав державі збитків у розмірі 23,7 млн грн.

Ексзаступнику міністра соцполітики повідомлено про підозру

Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження працівників СБУ встановили, що колишній заступник міністра соціальної політики України допустив службову недбалість під час організації державних закупівель у сфері цифровізації соціальних послуг.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури йому було повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі він працює радником Міністра соціальної політики.

За даними слідства, у 2018 році посадовець підписав акти на оплату розробки державної системи E-social, яка мала об’єднати інформацію про всі соціальні виплати, пільги та субсидії.

Підрядникам перерахували 23,7 млн грн, проте платформа так і не запрацювала — вона не відповідала вимогам законодавства та не могла інтегруватися з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали.

Аудит підтвердив:

тендер провели з порушеннями;

пропозицію підрядників мали відхиляти;

державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн.

Кошти на створення E-social надавав Світовий банк, тож Україна тепер має повернути їх з відсотками.

