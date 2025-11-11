Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях семерым членам преступной организации, которые, по информации следствия, причастны к масштабной коррупционной схеме в энергетике.

Коррупция в энергетике: НАБУ установило руководителя схемы

Как сообщили в НАБУ, подозрение получил бизнесмен, который является руководителем преступной организации. По данным следствия, он действовал под кодовым именем Карлсон. По данным источников СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче.

НАБУ отмечает, что “Карлсон” контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным способом средства.

— Из помещения на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве “Карлсон” определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности в энергетической и оборонной сферах, — говорится в сообщении НАБУ.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по “безопасности” и выявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ.

Операция Мидас: сообщены подозрения 6 должностным лицам

Кроме того, НАБУ сообщила о подозрениях:

бывшему советнику министра энергетики под прозвищем Рокет;

исполнительному директору по физической защите и безопасности Энергоатома — по данным следствия, он прикрывался прозвищем Тенор;

четырем лицам — “сотрудники” бэк-офиса по легализации средств.

Из 7 подозреваемых 5 уже задержали.

Напомним, что спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев — с лета 2024 года. А к финальному этапу операции привлекли весь личный состав Национального бюро.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги / поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название “шлагбаум”.

Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около $100 млн.

В рамках этой операции правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и других регионах, а также изъяли значительный массив документов и наличных средств.

