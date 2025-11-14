Взрыв в Черноморске на рынке: РФ нанесла удар дронами, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли и еще семь получили ранения в результате взрывов в Черноморске на рынке сегодня, 14 ноября.
Об ударе по городу в Одесской области сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Черноморске на рынке сегодня: что известно
Взрывы в Черноморске на рынке прогремели утром 14 ноября.
В это время враг атаковал город ударными дронами.
Обстрелом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.
Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.
На месте взрыва в Черноморске на рынке сейчас работают все оперативные службы.
По предварительным данным, два человека погибли. Еще семеро получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Информация о пострадавших уточняется, отмечает Олег Кипер.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.
