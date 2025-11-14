Два человека погибли и еще семь получили ранения в результате взрывов в Черноморске на рынке сегодня, 14 ноября.

Об ударе по городу в Одесской области сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Черноморске на рынке сегодня: что известно

Взрывы в Черноморске на рынке прогремели утром 14 ноября.

В это время враг атаковал город ударными дронами.

Обстрелом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.

Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте взрыва в Черноморске на рынке сейчас работают все оперативные службы.

По предварительным данным, два человека погибли. Еще семеро получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Информация о пострадавших уточняется, отмечает Олег Кипер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

Источник: Олег Кипер

Фото: Олег Кипер

