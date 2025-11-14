Во время ночной атаки на Украину россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры беспилотниками, ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Ночная атака на Украину: что известно

Начиная с 18:00 13 ноября, отмечают в Воздушных силах ВСУ, было зафиксировано 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (в том числе 13 баллистических) и 430 дронов различных типов (около 300 составляли Шахеды).

Так, во время ночной атаки на Украину было применено:

Сейчас смотрят

430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера или дронов других типов (запущены из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму);

три аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущены из Рязанской области РФ);

одну противокорабельную ракету Циркон;

шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр (запущены из временно оккупированного Крыма/акватории Черного моря);

девять баллистических ракет Искандер-М/КН-23 (запущены из Брянской области РФ).

Основным направлением удара был город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:30 14 ноября сбили/подавили 419 воздушных целей:

405 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

шесть баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА в 13 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков в 44 локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве фиксируются новые группы дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.