Двоє людей загинули та ще сім дістали поранення під час вибухів у Чорноморську на ринку сьогодні, 14 листопада.

Про удар по місту в Одеській області повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Чорноморську на ринку сьогодні: що відомо

Вибухи в Чорноморську на ринку прогриміли вранці 14 листопада.

У той час ворог атакував місто ударними дронами.

Обстрілом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.

Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці вибуху в Чорноморську на ринку наразі працюють усі оперативні служби.

За попередніми даними, двоє людей загинули. Ще семеро дістали поранення, дехто перебуває у важкому стані.

Інформація про постраждалих уточнюється, наголошує Олег Кіпер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

Джерело: Олег Кіпер

Фото: Олег Кіпер

