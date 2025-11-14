Вибух у Чорноморську на ринку: РФ вгатила дронами, є загиблі та постраждалі
Двоє людей загинули та ще сім дістали поранення під час вибухів у Чорноморську на ринку сьогодні, 14 листопада.
Про удар по місту в Одеській області повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вибухи в Чорноморську на ринку сьогодні: що відомо
Вибухи в Чорноморську на ринку прогриміли вранці 14 листопада.
У той час ворог атакував місто ударними дронами.
Обстрілом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.
Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.
На місці вибуху в Чорноморську на ринку наразі працюють усі оперативні служби.
За попередніми даними, двоє людей загинули. Ще семеро дістали поранення, дехто перебуває у важкому стані.
Інформація про постраждалих уточнюється, наголошує Олег Кіпер.
Джерело: Олег Кіпер
Фото: Олег Кіпер