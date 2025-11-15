Утром россияне из артиллерии обстреляли Херсон. К сожалению, одна женщина получила травмы, еще одна погибла.

Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.

Обновлено в 12:00

Сейчас смотрят

Последствия обстрела Херсона 15 ноября

Так, около 9 утра российские захватчики нанесли удар по жилому дому в Центральном районе Херсона. Поранены 51-летняя медицинская работница, у нее — взрывная травма, контузия и ранения лица.

Также во время утреннего артиллерийского обстрела в своем доме погибла 88-летняя женщина. Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов.

Впоследствии в Херсонской городской военной администрации сообщили, что в результате обстрела Корабельного района ранения получили двое мужчин — 57 и 73 лет. Их с минно-взрывными травмами и ранениями госпитализировали. Один из мужчин в тяжелом состоянии.

Обстрел Херсонской области

Около 08:40 российские военные обстреляли Никольское. В результате одного из ударов смертельные ранения получил 37-летний мужчина.

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по критической, транспортной и социальной инфраструктуре Херсонской области. Вражеские обстрелы повредили 15 частных домов. Также оккупанты разрушили сотовую вышку, административные здания, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российских ударов один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Херсонская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.