Зранку росіяни з артилерії обстріляли Херсон. На жаль, травмовано жінку, ще одна загинула.

Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації.

Оновлено о 12:00

Наслідки обстрілу Херсона 15 листопада

Так, близько 9-ї ранку російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Центральному районі Херсона. Поранення дістала 51-річна медична працівниця, у неї — вибухова травма, контузія та поранення обличчя.

Також під час ранкового артилерійського обстрілу у своєму будинку загинула 88-річна жінка. Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів.

Згодом у Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу Корабельного району поранення дістали двоє чоловіків — 57 та 73 років. Їх із мінно-вибуховими травмами та поранення госпіталізували. Один із чоловіків у важкому стані.

Обстріл Херсонщини

Близько 08:40 російські військові вкрили вогнем Микільське. Внаслідок одного з ударів смертельні поранення дістав 37-річний чоловік.

Минулої доби російські війська били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Ворожими обстрілами пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адміністративні будівлі, господарську споруду та приватні автівки.

Через російські удари одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Херсонська ОВА

