В понедельник утром 10 ноября российские войска атаковали Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атака на Херсон 10 ноября

По словам Прокудина, под ударами оказалось здание научного учреждения.

– В результате обстрела пострадала 49-летняя работница. У нее диагностировали ранение ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, – сообщил он.

Прокудин сообщил, что враг также атаковал жилую застройку, из-за чего 59-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму в собственном доме.

Обеих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

