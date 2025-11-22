В Запорожье вечером прогремели взрывы.

Взрывы в Запорожье 22 ноября 2025 года

Россия атаковала Запорожье, в результате удара по городу пострадали по меньшей мере 5 человек.

— По меньшей мере 5 человек пострадали в результате российской атаки Запорожья. Враг в очередной раз обстрелял областной центр, — сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Среди пострадавших двое мужчин и три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим уже оказывается помощь.

На месте обстрела работают все экстренные службы и помогают жителям.

Также в результате удара РФ повреждены магазин и прилегающие дома. Предварительно повреждены 25 квартир. Обследование домов продолжается.

— Россияне нанесли удар по жилому кварталу — туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин, — написал глава Запорожской ОВА.

Также он опубликовал видео последствий удара по городу.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал один из районов Запорожья беспилотником.

О взрывах в Запорожской области сообщалось около 20.20.

Напомним, что вечером 20 ноября в Запорожье прогремели взрывы. Россияне нанесли удар по городу. Погибли пять человек, восемь человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

