Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері 20 листопада. Росіяни нанесли удар по місту. Загинули четверо людей, троє отримали поранення.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 20 листопада: які наслідки

– П’ятеро людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, – написав Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні вдень пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто та область безпілотниками.

Унаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

