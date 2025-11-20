Вибухи у Запоріжжі 20 листопада: унаслідок удару РФ п’ятеро загиблих
Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері 20 листопада. Росіяни нанесли удар по місту. Загинули четверо людей, троє отримали поранення.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 20 листопада: які наслідки
– П’ятеро людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, – написав Федоров.
Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні вдень пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто та область безпілотниками.
Унаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.
Фото: Запорізька ОВА