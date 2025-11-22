У Запоріжжі надвечір пролунали вибухи.

Вибухи у Запоріжжі 22 листопада 2025 року

Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок удару по місту постраждало щонайменше 5 людей.

– Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Ворог вкотре обстріляв обласний центр, – повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зараз дивляться

Серед постраждалих двоє чоловіків та три жінки, одна з них перебуває у тяжкому стані. Всім постраждалим вже надається допомога.

На місці обстрілу працюють всі екстрені служби та допомагають мешканцям.

Також внаслідок удару РФ пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Попередньо пошкоджено 25 квартир. Обстеження будинків продовжується.

– Росіяни завдали удару по житловому кварталу – туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин, – написав очільник Запорізької ОВА.

Також він опублікував відео наслідків удару по місту.

Згодом стало відомо, що ворог атакував один із районів Запоріжжя безпілотником.

Про вибухи у Запорізькій області повідомлялось близько 20.20.

Нагадаємо, що ввечері 20 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни завдали удару по місту. Загинули п’ятеро людей, вісім осіб дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.