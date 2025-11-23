Російська армія у ніч на 23 листопада атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив керівник ОВА Дніпропетровщини Владислав Гайваненко.

Атака дронів по Дніпропетровщині 23 листопада

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Дніпрі постраждали 14 людей, зокрема 11-річна дівчинка.

Зараз дивляться

Також зайнялися балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Було понівеченого шість машин.

За словами Гайваненка, дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини, де двоє поранених. Три оселі місцевих охопило вогнем, який приборкали надзвичайники.

У Павлоградському районі без потерпілих, але “зачепило інфраструктуру та гаражі”.

Під атакою опинилася й Нікопольщина: FPV-дронами та з важкої артилерії ворог бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.

У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Владислав Гайваненко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.