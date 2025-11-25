В ночь на 25 ноября, начиная с 18:00 24 ноября, Россия совершила масштабную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

Для удара использовались ударные беспилотники, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Ночная атака на Украину 25 ноября: что известно

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и взято на сопровождение 486 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 464 беспилотника разных типов:

464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и другие, которые запускались по направлениям Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ АР Крым). Около 250 из них – Shahed;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (пуски из Рязанской области, РФ);

7 крылатых ракет Искандер-К (запуски из Курской области, РФ);

8 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

3 баллистических ракеты Искандер-М (запуски из Брянской области, РФ).

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 10:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 452 воздушных целей, в том числе:

438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и других;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

Сообщается о попадании ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также о падении обломков на 12 других местах.

