РФ атаковала Украину 464 дронами и 22 ракетами: сколько целей уничтожено
В ночь на 25 ноября, начиная с 18:00 24 ноября, Россия совершила масштабную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.
Для удара использовались ударные беспилотники, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Ночная атака на Украину 25 ноября: что известно
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и взято на сопровождение 486 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 464 беспилотника разных типов:
- 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и другие, которые запускались по направлениям Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ АР Крым). Около 250 из них – Shahed;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (пуски из Рязанской области, РФ);
- 7 крылатых ракет Искандер-К (запуски из Курской области, РФ);
- 8 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);
- 3 баллистических ракеты Искандер-М (запуски из Брянской области, РФ).
Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации по состоянию на 10:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 452 воздушных целей, в том числе:
- 438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и других;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М.
Сообщается о попадании ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также о падении обломков на 12 других местах.