У ніч на 25 листопада, починаючи з 18:00 24 листопада, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Для удару застосували ударні безпілотники, а також ракети повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Нічна атака на Україну 25 листопада: що відомо

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та взято на супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракети та 464 безпілотники різних типів:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші, які запускалися з напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 250 із них – Shahed;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (пуски з Рязанської області, РФ);

7 крилатих ракет Іскандер-К (запуски з Курської області, РФ);

8 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

3 балістичні ракети Іскандер-М (запуски з Брянської області, РФ).

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 10:00, протиповітряна оборона збила або подавила 452 повітряні цілі, зокрема:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Повідомляється про влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також про падіння уламків на 12 інших місцях.

