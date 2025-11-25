РФ атакувала Україну 464 дронами та 22 ракетами: скільки цілей знищено
У ніч на 25 листопада, починаючи з 18:00 24 листопада, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.
Для удару застосували ударні безпілотники, а також ракети повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Нічна атака на Україну 25 листопада: що відомо
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та взято на супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракети та 464 безпілотники різних типів:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші, які запускалися з напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 250 із них – Shahed;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (пуски з Рязанської області, РФ);
- 7 крилатих ракет Іскандер-К (запуски з Курської області, РФ);
- 8 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);
- 3 балістичні ракети Іскандер-М (запуски з Брянської області, РФ).
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією станом на 10:00, протиповітряна оборона збила або подавила 452 повітряні цілі, зокрема:
- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М.
Повідомляється про влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також про падіння уламків на 12 інших місцях.