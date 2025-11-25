В ночь на 25 ноября Украина пережила новую волну массированных атак российских БПЛА и ракет.

Больше всего пострадали Киев и Киевская область, также под ударом оказались Одесса и Никопольский район Днепропетровской области.

Параллельно продолжается интенсивный дипломатический процесс вокруг мирного предложения США: после переговоров в Женеве стороны достигли прогресса, но часть пунктов все еще согласовывается. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о сокращении количества пунктов в мирной рамке.

Подробнее об этих и других событиях ночи 25 ноября — в подборке Фактов ICTV.

Атака на Киев

В ночь на 25 ноября Россия нанесла массированный удар по столице.

На данный момент известно о 6 погибших и ориентировочно 10 пострадавших.

В Печерском районе вражеский дрон попал в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. В результате попадания разрушены конструкции 4-го, 5-го и частично 7-го этажей.

В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажный дом. Там разрушения и пожар охватили 6-7 этажи. Также зафиксировано попадание в гаражные помещения.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

В Святошинском районе во время утренней атаки на Киев частично разрушено нежилое помещение.

В целом в столице спасатели спасли 18 человек.

Кроме того, враг атаковал и Киевскую область, в частности Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

В Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом. Из него спасатели эвакуировали 46 человек. Также разрушены четыре соседних дома.

В результате взрывов в Белой Церкви пострадал 14-летний ребенок.

Взрывы в Одессе и районе

Во время ночных взрывов в Одессе и районе повреждены объекты гражданского и энергетического назначения.

На отдельных участках произошли возгорания на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Также фиксируются разрушения дорожного покрытия и остановки общественного транспорта.

Пострадали двое 13-летних мальчиков, две 24-летние женщины, 40-летний и 80-летний мужчины.

Атака на Никопольский район Днепропетровской области

До полуночи россияне накрывали Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Повреждены частный дом и АЗС.

Как сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, под прицелом врага оказались: Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины.

Кроме того, в Николаевской общине Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура.

Жертв и раненых нет.

Подробности встречи Трампа и Зеленского

После консультаций в Женеве 23 ноября выступила пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.

Она заявила, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе не планируется.

По ее словам, обновленный план мира будет представлен российской стороне, а команды США, Украины и международных посредников работают над согласованием последних спорных пунктов.

Левитт подчеркнула, что Трамп стремится как можно быстрее заключить соглашение и оказывает давление на обе стороны для завершения войны.

Заявление Зеленского о мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после переговоров в Женеве количество пунктов в рамках мира уменьшилось с первоначальных 28.

Он подчеркнул, что американская сторона демонстрирует конструктивность, но работа еще продолжается.

Глава государства добавил, что самые чувствительные вопросы планирует обсудить лично с президентом Трампом.

В течение дня Зеленский также провел координационные беседы с лидерами Финляндии, Литвы, Европейского совета и премьер-министрами Норвегии и Испании.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина

На фоне активных дипломатических усилий состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент США назвал его «очень хорошим».

Стороны обсудили войну РФ против Украины, экономические вопросы и перспективы нового соглашения для американских фермеров.

Трамп заявил, что отношения между США и Китаем чрезвычайно прочные, и сообщил, что Си Цзиньпин планирует посетить США позже в этом году, а он сам поедет в Пекин в апреле 2026 года.

В МИД Китая подтвердили разговор: Си Цзиньпин подчеркнул поддержку усилий, направленных на достижение мира, и призвал как можно скорее согласовать устойчивое и обязательное для выполнения мирное соглашение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

