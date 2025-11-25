События ночи 25 ноября: удары по Киеву и Одессе, дипломатические сдвиги в отношении мира
В ночь на 25 ноября Украина пережила новую волну массированных атак российских БПЛА и ракет.
Больше всего пострадали Киев и Киевская область, также под ударом оказались Одесса и Никопольский район Днепропетровской области.
Параллельно продолжается интенсивный дипломатический процесс вокруг мирного предложения США: после переговоров в Женеве стороны достигли прогресса, но часть пунктов все еще согласовывается. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о сокращении количества пунктов в мирной рамке.
Подробнее об этих и других событиях ночи 25 ноября — в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Киев и область
- Взрывы в Одессе и районе
- Атака на Никопольский район Днепропетровской области
- Подробности встречи Трампа и Зеленского
- Заявление Зеленского о мирном соглашении
- Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
Атака на Киев
В ночь на 25 ноября Россия нанесла массированный удар по столице.
На данный момент известно о 6 погибших и ориентировочно 10 пострадавших.
В Печерском районе вражеский дрон попал в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. В результате попадания разрушены конструкции 4-го, 5-го и частично 7-го этажей.
В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажный дом. Там разрушения и пожар охватили 6-7 этажи. Также зафиксировано попадание в гаражные помещения.
В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.
В Святошинском районе во время утренней атаки на Киев частично разрушено нежилое помещение.
В целом в столице спасатели спасли 18 человек.
Кроме того, враг атаковал и Киевскую область, в частности Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.
В Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом. Из него спасатели эвакуировали 46 человек. Также разрушены четыре соседних дома.
В результате взрывов в Белой Церкви пострадал 14-летний ребенок.
Взрывы в Одессе и районе
Во время ночных взрывов в Одессе и районе повреждены объекты гражданского и энергетического назначения.
На отдельных участках произошли возгорания на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.
Также фиксируются разрушения дорожного покрытия и остановки общественного транспорта.
Пострадали двое 13-летних мальчиков, две 24-летние женщины, 40-летний и 80-летний мужчины.
Атака на Никопольский район Днепропетровской области
До полуночи россияне накрывали Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Повреждены частный дом и АЗС.
Как сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, под прицелом врага оказались: Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины.
Кроме того, в Николаевской общине Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура.
Жертв и раненых нет.
Подробности встречи Трампа и Зеленского
После консультаций в Женеве 23 ноября выступила пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.
Она заявила, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе не планируется.
По ее словам, обновленный план мира будет представлен российской стороне, а команды США, Украины и международных посредников работают над согласованием последних спорных пунктов.
Левитт подчеркнула, что Трамп стремится как можно быстрее заключить соглашение и оказывает давление на обе стороны для завершения войны.
Заявление Зеленского о мирном соглашении
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после переговоров в Женеве количество пунктов в рамках мира уменьшилось с первоначальных 28.
Он подчеркнул, что американская сторона демонстрирует конструктивность, но работа еще продолжается.
Глава государства добавил, что самые чувствительные вопросы планирует обсудить лично с президентом Трампом.
В течение дня Зеленский также провел координационные беседы с лидерами Финляндии, Литвы, Европейского совета и премьер-министрами Норвегии и Испании.
Телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина
На фоне активных дипломатических усилий состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент США назвал его «очень хорошим».
Стороны обсудили войну РФ против Украины, экономические вопросы и перспективы нового соглашения для американских фермеров.
Трамп заявил, что отношения между США и Китаем чрезвычайно прочные, и сообщил, что Си Цзиньпин планирует посетить США позже в этом году, а он сам поедет в Пекин в апреле 2026 года.
В МИД Китая подтвердили разговор: Си Цзиньпин подчеркнул поддержку усилий, направленных на достижение мира, и призвал как можно скорее согласовать устойчивое и обязательное для выполнения мирное соглашение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.