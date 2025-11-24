Вибухи в Києві пролунали уночі 25 листопада. Працює протиповітряна оборона, столиця перебуває під комбінованою атакою ракет та дронів.

Вибухи в Києві 25 листопада: які наслідки

– У Києві лунають вибухи. Працюють сили ППО, – написав міський голова Віталій Кличко.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко заявив про загрозу удару балістикою та закликав киян залишатися в укриттях.

– У повітрі ворожі Шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та Кинджалів. По ворожих цілях працює ППО, – поінформував він.

Пізніше Ткаченко повідомив, що зафіксовані наслідки атаки у Дарницькому районі.

О 1:47 Кличко поінформував про повторні вибухи в Києві. За його словами, ворожа атака триває, ракети перебувають над містом. У деяких районах є проблеми з енерго- та водопостачанням.

Є влучання уламків в житловий будинок на Печерську. На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце.

Також, за інформацією мера, спалахнула пожежа в 22-ох поверховому житловому будинку на рівні 4-5 поверхів у Печерському районі.

З будинку відбувається евакуація мешканців, руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа.

У Міненерго заявили, що триває масована комбінована атака ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У Київській ОВА заявиляли про рух ворожих безпілотників та роботу ППО.

У Білій Церкві внаслідок атаки постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі на Чернігівщині, що тримали курс на Київ.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські війська атакували Київ ударними дронами та ракетами. Унаслідок атаки загинуло семеро людей. Постраждало п’ятеро осіб, з яких одна дитина.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну 14 листопада російські окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістичних та аеробалістичних.

