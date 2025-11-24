Президент Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане уже не 28 пунктов после встречи в Женеве. Также он призвал украинцев в ближайшие дни и недели очень внимательно относиться к воздушным тревогам.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении.

Зеленский о мирном плане

По словам президента, после переговоров учли позицию Украины, но «еще есть над чем работать» до финальной версии документа.

Сейчас смотрят

– На данный момент, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28 пунктов, и многое правильное учтено в этой рамке. Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе, очень непросто, чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно, – сказал он.

Зеленский добавил, что американская сторона настроена конструктивно, а чувствительные вещи он должен обсудить лично с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский сообщил, что в течение дня происходила координация с европейскими партнерами, в частности с президентами Финляндии, Литвы и Евросовета, а также с премьер-министрами Норвегии и Испании.

Он выразил благодарность за четкую и искреннюю поддержку и добавил, что команда докладывала о новом драфте шагов. Зеленский отметил, что чувствительные вопросы он будет обсуждать с президентом Трампом.

Зеленский подчеркнул, что Украина не станет препятствием для мира и готова делать все, чтобы обеспечить достойный результат для миллионов украинцев.

Он подчеркнул, что вокруг Украины существуют многочисленные интересы, в частности со стороны России, которая пытается сорвать договоренности и продолжить войну.

– Также мы должны осознавать, что Россия не ослабит давление на нас, на Украину, на наших людей. В эти дни, недели следует очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и во всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть, – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что партнеры, особенно США, должны учитывать угрозы, о которых предупреждает их разведка. Он подчеркнул, что при наличии переговоров и реального конструктива не должно быть ракетных или массированных ударов по Украине и ее гражданам.

По его мнению, это вполне возможно обеспечить силами глобальных лидеров, и многое в этом зависит от Соединенных Штатов. Президент напомнил, что именно Россия начала войну и должна ее завершить, а необходимые условия для этого формируются в диалоге с партнерами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.