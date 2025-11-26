Днепровская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении машиниста городской электрички, который, не убедившись в безопасной посадке всех пассажиров, начал движение поезда, что привело к тяжелым последствиям.

В Киеве будут судить машиниста электрички

Как установлено следствием, инцидент произошел на станции Троещина 2.

Машинист захлопнул дверь электропоезда и тронулся, не заметив, что один из пассажиров, 82-летний мужчина, не успел полностью зайти в вагон.

Пенсионер оступился и упал, а его ноги остались зажатой дверью снаружи.

В таком положении он проехал до следующей остановки, где получил серьезные травмы, ударившись о выступления платформы. Пострадавший испытал открытые переломы обеих ног.

Действия машиниста квалифицированы по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения работником железнодорожного транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

