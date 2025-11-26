Житель столицы устроил дорожную аварию на перекрестке Соломенской площади, после чего избил пассажирку другого авто и открыл стрельбу из травматического оружия по водителю.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

ДТП с участием Porsche Cayenne 26 ноября: что известно

На линию 102 обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе.

На вызов немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что водитель Porsche Cayenne протаранил автомобиль ВАЗ и еще несколько машин на перекрестке.

Однако вместо того, чтобы выяснить обстоятельства ДТП, мужчина начал агрессивно вести себя — ругался со свидетелями и участниками аварии.

Во время конфликта он ударил 26-летнюю пассажирку ВАЗ кулаком в голову.

Водитель автомобиля пытался остановить нападавшего, но тот достал травматический пистолет и дважды выстрелил в его сторону.

Медики доставили 22-летнего пострадавшего в больницу с непроникающим огнестрельным ранением.

По данным полиции, нарушителем оказался 37-летний киевлянин, который имел признаки алкогольного опьянения, однако пройти тест отказался.

Патрульные оформили в отношении него админматериалы за вождение в нетрезвом виде и изъяли оружие.

Мужчину задержали согласно статье 208 УПК Украины. По закону ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

