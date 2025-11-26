Дніпровська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо машиніста міської електрички, який, не переконавшись у безпечній посадці всіх пасажирів, розпочав рух поїзда, що призвело до тяжких наслідків.

У Києві судитимуть машиніста електрички

Як встановлено слідством, інцидент стався на станції Троєщина 2.

Машиніст зачинив двері електропоїзда та рушив, не помітивши, що один із пасажирів, 82-річний чоловік, не встиг повністю зайти у вагон.

Зараз дивляться

Пенсіонер оступився та впав, а його ноги залишилися затиснутими дверима зовні.

У такому положенні він проїхав до наступної зупинки, де отримав серйозні травми, вдарившись об виступи платформи. Потерпілий зазнав відкритих переломів обох ніг.

Дії машиніста кваліфіковано за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху працівником залізничного транспорту, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, співробітники Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 44-річному жителю Київської області, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.