Два открытых перелома: будут судить машиниста, который провез пассажира с зажатыми ногами
- У Києві машиніст електрички розпочав рух, не переконавшись у безпечній посадці пасажирів.
- Внаслідок інциденту літній чоловік отримав серйозні травми під час руху поїзда.
- Дії машиніста кваліфіковано як порушення правил безпеки руху працівником залізничного транспорту.
Дніпровська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо машиніста міської електрички, який, не переконавшись у безпечній посадці всіх пасажирів, розпочав рух поїзда, що призвело до тяжких наслідків.
У Києві судитимуть машиніста електрички
Як встановлено слідством, інцидент стався на станції Троєщина 2.
Машиніст зачинив двері електропоїзда та рушив, не помітивши, що один із пасажирів, 82-річний чоловік, не встиг повністю зайти у вагон.
Пенсіонер оступився та впав, а його ноги залишилися затиснутими дверима зовні.
У такому положенні він проїхав до наступної зупинки, де отримав серйозні травми, вдарившись об виступи платформи. Потерпілий зазнав відкритих переломів обох ніг.
Дії машиніста кваліфіковано за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху працівником залізничного транспорту, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
