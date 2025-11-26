В центре Вашингтона 26 ноября произошла стрельба, в результате которой были ранены двое служащих Национальной гвардии США. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Стрельба возле Белого дома: ранены два военных Нацгвардии США

Как написал губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси на странице в сети X, оба раненых из-за стрельбы служащих Нацгвардии скончались в больнице.

— С большой грустью мы подтверждаем, что оба члена Национальной гвардии Западной Виргинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, скончались от полученных травм, — написал чиновник.

Однако через несколько минут губернатор уточнил, что относительно состояния раненых “поступают противоречивые данные”. Он пообещал предоставить дополнительную информацию, как только та появится.

Известно, что инцидент со стрельбой произошел всего в 1,5 км от Белого дома. Очевидцы, слова которых передают медиа, сообщили, что было слышно два громких звука, похожих на взрывы, а затем раздались крики: “Помогите!”. После этого правоохранители преследовали “неизвестного в капюшоне”.

Вскоре полиция Вашингтона сообщила, что один подозреваемый в стрельбе заключен под стражу. Он также получил огнестрельное ранение, которое, по предварительным данным, не угрожает жизни.

Пока неизвестно, кто совершил преступление и какие мотивы были у нападающего.

Президент США Дональд Трамп Трампа, который в это время находился в штате Флорида, заявил в социальных сетях, что “зверь”, который застрелил нацгвардейцев “заплатит очень высокую цену”.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в Вашингтон дополнительно направлены 500 служащих Нацгвардии, передает Clash Report.

Источник : AP

