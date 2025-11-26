У центрі Вашингтона 26 листопада сталася стрілянина, в результаті якої було поранено двох службовців Національної гвардії США. Підозрюваного затримали й тримають під вартою.

Стрілянина біля Білого дому: поранено двох військових Нацгвардії США

Як написав губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі на сторінці у мережі X, обидва поранених через стрілянину службовців Нацгвардії померли у лікарні.

– З великим сумом ми підтверджуємо, що обидва члени Національної гвардії Західної Вірджинії, які були поранені сьогодні вранці у Вашингтоні, померли від отриманих травм, — написав посадовець.

Однак через кілька хвилин губернатор уточнив, що щодо стану поранених “надходять суперечливі дані”. Він пообіцяв надати додаткову інформацію, щойно та з’явиться.

Відомо, що інцидент зі стріляниною стався всього за 1,5 км від Білого дому. Очевидці, слова яких передають медіа, повідомили, що пролунали два гучних звуки, схожих на вибухи, а потім почулися крики: “Допоможіть!”. Після цього правоохоронці переслідували “невідомого у каптурі”.

Невдовзі поліція Вашингтона повідомила, що один підозрюваний у стрілянині взятий під варту. Він також отримав вогнепальне поранення, і його травми, як вважають, не загрожують життю.

Наразі невідомо, хто скоїв злочин та які мотиви були у нападника.

Президент США Дональд Трамп Трампа, який у цей час перебував у штаті Флорида, заявив у соціальних мережах, що “звір”, який застрелив гвардійців, “заплатить дуже високу ціну”.

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що до Вашингтона додатково направлені 500 службовців Нацгвардії, передає Clash Report.

Джерело : AP

