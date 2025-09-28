Во время воскресной службы в небольшом городке штата Мичиган США произошло вооруженное нападение на церковь.

Вооруженный мужчина на автомобиле протаранил здание и открыл стрельбу, сообщает CNN.

Нападение на церковь в США: что известно

— По меньшей мере один человек погиб, девять других получили ранения в результате стрельбы в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган, — отмечается в сообщении.

Сейчас смотрят

По данным полиции, нападавший въехал на машине в фасад церкви во время службы, а затем начал стрелять по верующим.

После этого он поджег помещение, вспыхнул масштабный пожар. Правоохранители не исключают, что число погибших может возрасти.

На место происшествия немедленно прибыли офицеры. Они вступили в перестрелку с мужчиной и убили его. Стрелком оказался 40-летний житель Мичигана.

Город Гранд Бланк, где произошла трагедия, расположен в пригороде Флинта, примерно в часе езды от Детройта.

Напомним, недавно в Далласе (штат Техас) в результате обстрела полевого офиса Иммиграционной и таможенной службы (ICE) погиб человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

В конце августа в Миннеаполисе неизвестный устроил стрельбу в католической школе Annunciation. Погибли двое детей 8 и 10 лет, 17 человек получили ранения. Нападавший застрелился.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.