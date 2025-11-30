В Белой Церкви водитель сбил шесть человек на пешеходном переходе, ему объявлено подозрение.

ДТП в Белой Церкви: водитель сбил 6 пешеходов на переходе

Киевская областная прокуратура сообщила, что водителю, который на пешеходном переходе сбил шесть человек, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое нанесло потерпевшим телесные повреждения).

— Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 67-летнему водителю, который вчера совершил наезд на группу пешеходов, среди которых — несовершеннолетние и малолетний ребенок, — говорится в сообщении.

По информации следствия, 29 ноября около 14:30 водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по ул. Таращанской в ​​Белой Церкви, сбил шесть человек, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Как уточнили в Национальной полиции, водитель двигался из города Белая Церковь в направлении села Шкаровка. Он отвлекся и совершил проезд на красный сигнал светофора.

В результате ДТП травмированы:

8-летний мальчик – подозрение на перелом ноги;

15-летний мальчик – ушибы;

14-летняя девушка – ушибы;

15-летняя девушка — ушиб плеча и лица;

14-летний мальчик – ушиб грудной клетки;

53-летняя женщина – перелом лонной кости.

Водитель на момент происшествия был трезв.

Досудебное расследование проводят следователи Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.

Источник : Нацполиция

