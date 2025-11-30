Летел на красный свет: в Белой Церкви водитель сбил женщину и пятерых детей на переходе
- Среди шести пострадавших - пять детей в возрасте от 8 до 15 лет, а также 53-летняя женщина.
- Все они получили травмы разной степени тяжести.
- Водитель на момент происшествия был трезвый.
В Белой Церкви водитель сбил шесть человек на пешеходном переходе, ему объявлено подозрение.
ДТП в Белой Церкви: водитель сбил 6 пешеходов на переходе
Киевская областная прокуратура сообщила, что водителю, который на пешеходном переходе сбил шесть человек, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое нанесло потерпевшим телесные повреждения).
— Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 67-летнему водителю, который вчера совершил наезд на группу пешеходов, среди которых — несовершеннолетние и малолетний ребенок, — говорится в сообщении.
По информации следствия, 29 ноября около 14:30 водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по ул. Таращанской в Белой Церкви, сбил шесть человек, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.
Как уточнили в Национальной полиции, водитель двигался из города Белая Церковь в направлении села Шкаровка. Он отвлекся и совершил проезд на красный сигнал светофора.
В результате ДТП травмированы:
- 8-летний мальчик – подозрение на перелом ноги;
- 15-летний мальчик – ушибы;
- 14-летняя девушка – ушибы;
- 15-летняя девушка — ушиб плеча и лица;
- 14-летний мальчик – ушиб грудной клетки;
- 53-летняя женщина – перелом лонной кости.
Водитель на момент происшествия был трезв.
Досудебное расследование проводят следователи Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.