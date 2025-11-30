Летів на червоне світло: у Білій Церкві водій збив жінку і п’ятьох дітей на переході
У Білій Церкві водій збив шістьох людей на пішохідному переході, йому оголошено підозру.
ДТП у Білій Церкві: водій збив шістьох пішоходів на переході
Київська обласна прокуратура повідомила, що водію, який на пішохідному переході збив шістьох людей, оголошено підозру за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження).
– Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру 67-річному водію, який учора здійснив наїзд на групу пішоходів, серед яких — троє неповнолітніх та малолітня дитина, – йдеться у повідомленні.
За інформацією слідства, 28 листопада близько 14:30 водій Mitsubishi Outlander рухаючись по вул. Таращанській у Білій Церкві, збив шістьох людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.
Унаслідок ДТП травмовані:
- 8-річний хлопчик — підозра на перелом ноги;
- 15-річний хлопчик — забої;
- 14-річна дівчина — забої;
- 15-річна дівчина — забій плеча та обличчя;
- 14-річний хлопчик — забій грудної клітки;
- 53-річна жінка — перелом лонної кістки.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області.