Контрразведка СБУ совместно со спецслужбами Великобритании разоблачила британца Росса Дэвида Катмора, который приехал в Украину в качестве военного инструктора и в течение 2024-2025 годов по заданию спецслужб РФ осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Его задержали еще в октябре, но только сейчас источники в СБУ раскрыли СМИ его имя.

Разоблачение британца Росса Дэвида Катмора

– Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину в качестве военного инструктора для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ. Он имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке, – сообщил собеседник агентству Укринформ.

Спецоперация по его разоблачению была проведена в начале октября. Ее координировал заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Поклад.

Катмору “для выполнения целевых убийств на территории Украины” спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Отмечается, что следствие имеет основания полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, из которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Собеседник подытожил, что в настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, а следственные действия по делу продолжаются.

Источник : Укринформ

