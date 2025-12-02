Контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора, який приїхав в Україну як військовий інструктор та протягом 2024-2025 років на завдання спецслужб РФ здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність.

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Його затримали ще у жовтні, але лише зараз джерела в СБУ розкрили медіа його ім’я.

Викриття британця Росса Девіда Катмора

– Росс Девід Катмор у 2024 році прибув в Україну як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ. Він мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході, – повідомив співрозмовник агентству Укрінформ.

Спецоперацію з його викриття провели на початку жовтня. Її координував заступник глави СБУ генерал-майор Олександр Поклад.

Зараз дивляться

Катмору “для виконання цільових вбивств на території України” спецслужби РФ передали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Зазначається, що слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якої були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Співрозмовник підсумував, що наразі Катмор затриманий, перебуває під вартою, а слідчі дії у справі тривають.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.